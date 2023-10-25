السامرائي: ضرورة أخذ "ابو غريب" حقه الكامل من الخدمات والاعمار

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير" اكد على ان اختيار الناخبين للمرشح الذي ينتمي الى قضايا اهله وناسه هو المعيار الحقيقي لحسن الاختيار".وشدد السامرائي خلال زيارته الى قضاء ابو غريب لدعم مرشح التحالف لانتخابات مجالس المحافظات ماهر العرسان، على "ضرورة ان يأخذ قضاء ابو غريب حقه الكامل في توفير الخدمات والاعمار الذي يتلائم مع الواقع المنشود للعاصمة بغداد بشكل عام بغض النظر عن الصراعات الجانبية هنا وهناك والتي يدعي اصحابها انهم يمثلون سكان هذا القضاء العزيز".والتقى السامرائي، بحسب البيان، "وجهاء وشيوخ عشائر القضاء متمنيا لهم السداد والتوفيق".