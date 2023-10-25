الكشف عن توجيه حكومي يخص البعثات الدبلوماسية في العراق

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفد بعثة الاتحاد الأوربي في بروكسل، برئاسة جيل روستن، رئيس التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات في الخارجية الأوربية، وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، اندرس فيباري".وتناول اللقاء، بحسب البيان "استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق والبعثة، في مجالات الاستشارة وتبادل الخبرات والمعلومات".وأعرب الأعرجي، عن "حرص العراق على استمرار العلاقة مع الاتحاد الأوربي، للاستفادة من الخبرات لتنمية قدرات قواتنا الأمنية"، مشددا على أن "حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق هي واجب عراقي، وأن رئيس مجلس الوزراء يشرف بشكل خاص على هذا الموضوع، حيث أصدر أوامره لوزارة الداخلية بتشديد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا عدم وجود خطر يهدد أمن البعثات والسفارات داخل العراق".وأشار الأعرجي، إلى أن "المنطقة تمر بوقت صعب، وعلينا العمل على إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة، مبينا أن اتساع رقعة الحرب سيشعل المنطقة برمتها، وأن مسؤوليتنا جميعا هي إيقاف التصعيد وإيقاف كامل العمليات العسكرية في غزة".من جانبه أكد روستن، "موقف الاتحاد الأوربي الرامي إلى تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في قطاع غزة".كما قدم الوفد الضيف، وفق البيان، الشكر للحكومة العراقية على "رسائل الاطمئنان التي تقدمها لبعثات الدول العاملة في العراق، لاسيما بعثات الاتحاد الأوربي"، مشيرا إلى أن "وفد البعثة قدم من بروكسل لتقييم عمل البعثة الاستشارية الأوربية ومن أجل زيادة تدعيم الجانب الأمني واستمرار الشراكة الحقيقية مع العراق".