السعداوي من مصر: القضية الفلسطينية تستوجب تكاتفا عربيا واسلاميا

وقال السعداوي في اجتماع وزراء النقل العرب بدورته العادية (٣٦) في الإسكندرية بمصر، وتابعته السومرية نيوز، ان "القضية الفلسطينية تستوجب تكاتفا عربيا واسلاميا ومساعيَ كبرى من قبل الجميع تُعيد لهذا الشعب حقَّهِ في أرضه ومقدساتِه وعيشهِ بحرّيةٍ وكرامةٍ وأمان".وأضاف، انه " لابد لنا ان ننوه بالأدوار الملموسة والمتواصلة من جانب حكوماتنا في جانب التعزيز التعاون العربي في قطاع النقل ودعم جهودنا في مناقشة وبحث ما نتطلع اليه من طموحات شعوبنا بما يسمح لنا باستشراق افاق المستقبل بخطى ثابته تدعم مساعينا لإيجاد غد افضل لشعوبنا".