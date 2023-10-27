علاوي يهاجم "إسرائيل": وسّعت رقعة حرب الإبادة لتطال دول الجوار

وقال علاوي في منشور على منصة "إكس" وتابعته السومرية نيوز، إنه "رغم كل الخطابات وعبارات الإدانة والاستنكار والاجتماعات التي تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي الا ان الجرائم البشعة التي تطال الأبرياء وغالبيتهم من الأطفال والنساء في فلسطين لا تزال ونزيف الدم مستمر، حتى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بهذا بل إنها وسعت رقعة حرب الإبادة التي تقوم بها لتطال دول الجوار يرافق كل هذا صمتٌ دولي مخجل ومُؤسف".وأضاف "اما آن الأوان لإيقاف هذه الجرائم واتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لمعاقبة إسرائيل وإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين وبذل جهود حقيقية لحماية أرواح الأبرياء".