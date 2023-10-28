موجة انتقاد بحق نائب ظهر في مقطع فيديو وهو يوزع الأموال على المواطنين

ويوضح الفيديو قيام النائب هيثم الزهوان بتوزيع مبالغ مالية على عدد من المواطنين أثناء تجواله في سيارته داخل قرية البوعجيل، لتأتي أغلب التعليقات وردود الأفعال بالسلب من هذا الموضوع، حيث انتقدوا قيام النائب بإظهار وجوه المواطنين وأصواتهم، واعتبروها بمثابة "إهانة" أو "منة" بحقهم.كما رأى بعض المتفاعلين مع الفيديو، أنه كان الأجدر بالنائب القيام بهكذا مبادرات بعيدا عن الكاميرات، وليس استخدامها كدعاية بهذا الشكل المكشوف، على حد تعبيرهم.