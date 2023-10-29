قطر توجه دعوة للعراق للمشاركة في منتدى الدوحة

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل سفير دولة قطر لدى العراق، سلطان مبارك خليفة الكبيسي"، مبيناً أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون المتبادل، الذي انطوى على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار".وسلّم السفيرُ، السوداني "دعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الحادية والعشرين، المقرر إقامته في كانون الأول المقبل".وشهد اللقاء "التباحث بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وتفاقم حدة الأوضاع فيها بعد قيام سلطات الاحتلال بتشديد الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية".وأكد السوداني "ضرورة تنسيق الجهود العربية والدولية والتحرك السريع من أجل إيقاف العدوان، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات لأهالي غزة، الذين يرزحون تحت الحصار الظالم ويعيشون أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة".