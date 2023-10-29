رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين العراق وأستراليا

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي بمناسبة انتهاء مهام عملها".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات القائمة بين العراق وأستراليا وضرورة تعزيزها وتنميتها وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين".وثمّن "جهود السفيرة غانلي في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها المقبلة".من جانبها، أعربت السفيرة باولا غانلي عن "اعتزازها بالعمل في العراق خلال الفترة الماضية"، مؤكدة "تتطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".