الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مزيفاً عبر صفحة انتحلت صفة "صالح محمد العراقي" المعروف بـ"وزير الصدر"، تضمنت عدة توجيهات من بينها تقديم المدراء العامين التابعين للتيار الاستقالة من الحكومة، والاضراب عن الدوام.أدناه المنشور المزيف: