النزاهة البرلمانية تعلن المباشرة بفتح ملفات في البصرة

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، المباشرة بفتح ملفات في محافظة البصرة، مؤكدة وجود شبهات فساد.



وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة تباشر بفتح ملفات محافظة البصرة تتضمن مغالاة عالية وشبهات فساد والكثير من الخطابات الوهمية". وأضاف أنه "تم المباشرة بتشكيل لجنة فرعية ستتابع عمل المحافظة وتقييم المشاريع ومغالاة الأسعار ضمن جداول الكميات والتدقيق الادخال والإخراج المخزني ومعايير الإدارة والمخالفات القانونية التي وردت الى لجنة النزاهة". وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن لجنته "ستقوم باستضافة المحافظ ونوابه بعد إكمال اللجنة الفرعية عملها".