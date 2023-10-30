العامري يبرر استهداف القوات الأمريكية في العراق ويوجه طلباً للحكومة

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوقت حان لخروج قوات التحالف الدولي من العراق إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها"، مبيناً أنه "مادامت قوات التحالف موجودة فلا يتوقع أحد بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى"، مردفاً أنه "من المعيب حقاً وبعد كل الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي حققتها اجهزتنا الأمنية والعسكرية في معركتها ضد الإرهاب الداعشي وهو في ذروة تمكنه ان يتحجج البعض بضرورة البقاء قوات التحالف بحجة مساعدة القوات الأمنية العراقية في معالجة بقايا خلايا الإرهاب".وطالب، الحكومة العراقية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدول زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً".وتابع العامري، أنه "بعد فترةٍ زمنية من الهدوء، عاد استهداف تواجد القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد وحرير) من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وهي ردة فعل طبيعية تجاه انحياز أمريكا وبعض الدول الأوربية الى جانب الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكابه جرائم الحرب بحق أهلنا في غزة، هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي ستبقى وصمةَ عارٍ في جبين الكيان الصهيوني الغاصب ومن يقف معه".وأتم زعيم منظمة بدر، بالقول: "تحيةَ إجلالٍ وإكبار للشعب الفلسطيني العزيز والكريم، وخصوصا لأهلنا في غزةَ الصامدة. تحيةً للمقاومة الفلسطينية البطلة التي كسرت شوكة العدو الصهيوني، وقهرت الجيش الذي كان يقال عنه إنه لا يُقهر. – تحيةً لآباء وأمهات وأخوات وزوجات الشهداء والمجاهدين الذين صبروا ورابطوا على طريق النصر إن شاء الله، ونقول لهم إن النصر آتٍ لا محال، وإنه الوعد الإلهي".