العراق وقطر يبحثان تكثيف التعاون الأمني

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى السفير القطري لدى العراق سلطان مبارك، إذ بحث الطرفان جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تكثيف التعاون خاصة في المجالات الأمنية".كما ناقش الشمري ومبارك، "تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين".من جانبه، ثمن مبارك "جهود وزارة الداخلية العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار بمختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات في تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة".