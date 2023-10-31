بشأن خور عبدالله.. برلماني يرد على الكويت ويتوعد بتوجيه "انذار" للخارجية العراقية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472355-638343459415546620.jpeg
بشأن خور عبدالله.. برلماني يرد على الكويت ويتوعد بتوجيه "انذار" للخارجية العراقية
سياسة
2023-10-31 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,040 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
رد عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، على دولة الكويت بشأن قرار المحكمة الإتحادية العليا بخصوص اتفاقية خور عبدالله، فيما توعد بتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية.
وقال الساعدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4-9-2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله)".
وأضاف: "فضلا عن عدم إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17-9-2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه، غير أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
وتابع الساعدي حديثه، قائلاً: "انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه، على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة (94) من الدستور".
وأشار الى "إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن "خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد (1)و(50) و(79) و(109) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا، الكويت إلى "إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
وذكر الساعدي: "نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية".
وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.
وبحسب وثيقة صادرة من الخارجية بتاريخ 28 آب الماضي، فإن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر، أجرى اتصال هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي بتاريخ 2023/8/10، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة اليوتيوب يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم الى داخل الاراضي الكويتية".
وأوضحت، أن "الساعدي قام بإطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت، وذكر السفير احمد البكر ان اتصاله هذا ودي واخوي وليس احتجاجاً، وانما سلطة بلاده تطلب توضيحاً رسمياً من قبل السلطات العراقية لهذه الخطوة التي قام بها النائب سعود الساعدي والوفد المرافق له، مشدداً على ان اجتياز الخط الفاصل بين البلدين دون اذن رسمي هو تعد على سيادة الكويت".
وجدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين.
واعتبر الصباح في كلمة القاها خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية "مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة"، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي زحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
اقتصاد
41.88%
16:38 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
16:38 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
سياسة
22.28%
11:57 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
11:57 | 2023-10-29
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
اقتصاد
18.03%
04:02 | 2023-10-30
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
04:02 | 2023-10-30
بخلافه سيحرمون منه.. بغداد تضع شرطاً لتسليم حصص "الكاز" لأصحاب المولدات
محليات
17.8%
05:04 | 2023-10-30
بخلافه سيحرمون منه.. بغداد تضع شرطاً لتسليم حصص "الكاز" لأصحاب المولدات
05:04 | 2023-10-30
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
Morning Live
خارطة وتوزيع السكن العشوائي في العراق - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ١٣٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.