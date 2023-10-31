النفط مقابل حماية سكان غزة.. حمودي يوجه دعوة لجميع الدول المنتجة للنفط

وذكر المكتب الأعلى الإسلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ما تتعرض له غزة من مجازر إبادة جماعية وبروح شوفينية حاقدة، معظم ضحاياها من الاطفال والنساء والشيوخ، وما تواجهه من تدمير ممنهج طال البيوت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس وعلى مراى ومسمع العالم كله، وفي ظل دعم امريكي غربي معلن مع اصرار على استمراره، يؤكد أن العالم الغربي تخلى عن قيمه الانسانية والاخلاقية والتزاماته بالقوانين والاعراف الدولية، وبات لزاما العمل بنفس الاتجاه الذي يفكر به ويغلب به مصالحه الانانية على كل الاعتبارات الأخرى".وشدد على “جميع الدول المنتجة للنفط والغاز، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كان للملك فيصل بن عبد العزيز "رحمه الله" موقفا مشرفا في ظرف عصيب مماثل، وبقية دول الخليج والعالم العربي، إلى جعل النفط مقابل حماية سكان غزة، ووقف مجازر الابادة الجماعية، وفتح المعابر لقوافل الاغاثة الانسانية، فهذه هي اللغة التي يفهمها الغرب، والطريقة الاكثر فاعلية وتأثيرا على مواقفه".وأضاف: "كلنا ثقة ان حكومة محمد السوداني ومجلس نوابنا الموقر وشعبنا الغيور يقفون صفا واحدا لتبني هذا الموقف لانهاء الماساة الانسانية الفادحة في غزة وحفظ كرامة الامة العربية والإسلامية".