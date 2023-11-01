مصدر يكشف عن ترشيح مدير عام بوزارة النفط متهم بالفساد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مناشدة من قبل موظفين في وزارة النفط بخصوص مرشح من أحد الشخصيات المدعومة من قبل الأحزاب السياسية لمنصب مدير عام في شركة من الشركات الاستخراجية في محافظات الوسط والجنوب".وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر أسمه، أن "هذا الشخص متهم بمواضيع فساد في هيئة النزاهة وكذلك أحد اخوته كان ينتمي لقيادات داعش الإرهابي"، مطالبا بـ"تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة ومستشارية الأمن الوطني للتدخل في الموضوع".