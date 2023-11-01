العراق يبدي موقفاً من قصف إسرائيل لمخيم جباليا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدينُ بأشدِّ العبارات الاستهداف اللا إنسانيّ من قبل سلطة الاحتلال الصهيونيّ لمُخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بإستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت، شعباً وحكومة، من القضيَّة الفلسطينيَّة، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنَّ الظلم والقتل غير المُبرَّر واغتصاب الحقوق سيفاقم من إنعكاسات ما يحصل في الجانب الإنسانيّ".