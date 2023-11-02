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العراق يؤكد لفرنسا: قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في غزة أمر غير مقبول
سياسة
2023-11-02 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
576 مشاهدة
أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه، أن قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في قطاع غزة أمر غير مقبول.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وبحث الأعرجي مع السفير الفرنسي، آخر مستجدات الأوضاع، على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث ملفات مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".
واضاف: "شهد اللقاء أيضا، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون من قتل للأبرباء وعقاب جماعي".
وأكد الأعرجي بحسب البيان ،أن "قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في قطاع غزة أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأرواح البريئة تفتك بدون ذنب".
وجدد الأعرجي، "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن سياسة العراق الثابتة هي الابتعاد عن الخلافات مع دول الجوار والسعي لترسيخ مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الازمات".
من جانبه أعرب السفير الفرنسي، عن أن "بلاده تؤكد على مراعاة الجانب الإنساني في قطاع غزة، مثمنا جهود الحكومة العراقية في حماية البعثات العاملة بالعراق".
المحرر:
سعد أحمد
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