في نشرة السومرية.. اخر مستجدات الوضع في غزة وملف ترسيم الحدود مع الكويت

• حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة تتجاوز التسعة الاف.. والاحتلال يستخدم اسلحة محظورة ضد المدنيين .• الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن فلسطين.. وواشنطن ترفض وقف اطلاق النار بشكل كامل.• الساعدي يكشف عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت.. ويحذر من اعادة العراق للفصل السابع.• المفوضية تطالب بكشف حساب لنفقات الحملات الانتخابية.. وتستعد لنصب الاف الكاميرات لمراقبة الاقتراع.• توزيع الاراضي يتصدر الوعود الانتخابية في كربلاء.. واحزاب تعزف على وتر التعيين لكسب الاصوات.