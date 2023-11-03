رشيد يوقع على انضمام العراق لاتفاقيتين لحماية التراث وإعادة القطع المسروقة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "خول وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك بإيداع التفويض لدى الجهات ذات العلاقة الخاصة والتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة اليونسكو".وبحسب البيان، وأكد رشيد، خلال مراسم التوقيع، التي حضرها رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن انضمام العراق إلى الاتفاقيتين الهامتين يهدف الى حماية تراث العراق الثقافي، وعزم العراق على استرداد القطع الآثارية التي تمت سرقتها أو تهريبها إلى خارج العراق.