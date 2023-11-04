وزير الخارجية: إبعاد العراق عن الحرب من أساسيات عمل الحكومة

وقال حسين، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر السفراء السابع في وزارة الخارجية، تابعتها السومرية نيوز، إن "هناك مخاطر تنذر المنطقة بالحرب"، مؤكداً أن "مصلحة العراق وإبعاد البلد عن الحرب من أساسيات عمل الحكومة".وأضاف أن "الحكومة ووزارة الخارجية مسؤولتان عن السياسة الخارجية للعراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة وضعت تعزيز العلاقات مع دول الجوار من أولوياتها".وأكد أنه "من غير الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي لايمكن بناء ديمقراطية سليمة"، مردفاً بالقول: "سياستنا الخارجية تأخذ بنظر الاعتبار التطور السريع للهند والصين".ولفت إلى أنه "تم فتح العديد من مكاتب القنصليات الأجنبية في المحافظات، وتوسيع الخدمات القنصلية في الداخل والخارج"، مشيراً إلى "إعادة 4000 مواطن عراقي من بيلاروسيا وإنقاذهم من الموت".وشدد على "ضرورة العمل مع الدول المؤثرة على وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضرورة رفع الحصار عنه، والتأكيد على موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وحق تحديد المصير للشعب الفلسطيني".