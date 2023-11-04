يوم الاثنين.. السوداني يبدأ جولة إقليمية تخص تطورات غزة

يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الاثنين، جولة إقليمية بشأن تطورات الأحداث في غزة.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السوداني يبدأ الاثنين جولة اقليمية حول تطورات الاحداث في غزة يبدأها في طهران ويتبعها الى عواصم خليجية".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.