بلينكن من بغداد: لا نريد أي مواجهة مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأحد، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إيران، فيما أشار الى جهود لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في بغداد، "لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا".

وأضاف "نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة"، مشدداً "نبعث برسالة واضحة للغاية إلى من يهددون العسكريين الأميركيين مفادها أن لا تفعلوا ذلك".

وكشف بلينكن عن "تحقق تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بهدنة إنسانية في غزة"، كاشفاً عن "خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية".

ووصل بلينكن، مساء اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، واستقبله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.