مقرب من الصدر يدعو الى التوجه الى ساحة التحرير

دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، الى التوجه لساحة التحرير احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى بغداد.



وقال صالح محمد العراقي في بيان، "على الاخوة المؤمنين التوجه الى ساحة التحرير فوراً للتنديد (السلمي) بزيارة وزير خارجية كبيرة الشر امريكا".



كما دعا الى "حرق صور زعماء الارهاب الدولي الخرف والنتن ومن وافقهم على المجازر في غزة الحبيبة". ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، الى بغداد واستقبله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

