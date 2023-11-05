النجباء تهدد: قواعد أمريكا في المنطقة تحت ضربات المقاومة

وقال الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "القواعد الامريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة"، لافتا الى أن "حركة النجباء جزء من محور المقاومة ولا تعمل لوحدها"، مؤكدا ان "الفصائل لم تكن غائبة بل تعمل بصمت وهدوء".وبين، ان "البيانات التي تصدر من تنسيقية المقاومة تمثل جميع الفصائل، وعمليات استهداف القواعد الأمريكية تمثل الفصائل كلها"، مشددا على أن "المقاومة العراقية دخلت المعركة".واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ينقل وجهة نظر المقاومة للامريكيين"، كما رأى ان "رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ليس لديه اي اسلوب بادارة الدولة والاخفاقات التي حصلت في زمنه لا زالت تداعياتها حتى اللحظة، وهو نقطة سوداء في تاريخ العراق"، معتبراً "حجم الفضائح التي ظهرت خلال سنتين من حكومة الكاظمي تعادل قرناً".وتابع، أن "تظاهرات التيار الصدري قد تتحول إلى أشياء أخرى"، منوها إلى أن "الصدريين سيكونون رأس الحربة اذا تطلب الامر قتالاً، بالاضافة الى انهم يملكون خططاً نوعية وهم جزءاً من المقاومة العراقية".واتم الموسوي، "القرار السياسي والاقتصادي مرتبط بامريكا وهذه تبعية آن الاوان للتخلص منها".