بزيارة رسمية.. السوداني يصل طهران

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني وصل الى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية"يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أكد أمس الاحد أن جولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقع ضمن جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني.وقال الركابي، إن "الجولة التي يجريها السوداني تقع ضمن جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني، وتمثل الزيارة رؤية العراق لما طرحه في قمة القاهرة".