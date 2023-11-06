السوداني: العراق يلعب دورا من اجل إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني في طهران وتابعته السومرية نيوز: "نقدم بوافر الشكر للرئيس الإيراني على حفاوة الاستقبال والزيارة إلى طهران تاكيد على عمق العلاقة بين البلدين وحجم المشتركات والزيارة تأتي أهميتها في هذا الظرف الحساس الذي تشهده المنطقة".وأضاف: "عقدنا اجتماعا مع الرئيس الإيراني وكانت القضية الفلسطينية الأبرز والشعب الفلسطيني يتعرض لابادة جماعية"، مؤكدا على "موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية".وأشار رئيس الوزراء الى ان "موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية واضح وعبرت عنه المرجعية العليا والقوى السياسية والوطنية"، مردفا: "طيلة عقود وسكان غزة في سجن كبير".ولفت الى ان "المجتمع الدولي قد فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة"، مضيفا: "من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة عليه إيقاف عدوان الكيان الصهيوني".وبين السوداني ان "العراق يلعب دورا وتواصل مع دول المنطقة من اجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشيرا: "نعمل بكل جد على فتح الممرات الإنسانية والعراق ارسل قوافل من المساعدات لاهالي غزة".وتابع: "نستمر في التواصل من أجل تحقيق هدف وقف إطلاق النار في غزة وتطرقنا في هذا الاجتماع إلى العلاقات المتميزة بين البلدين".واكد رئيس الوزراء ان "هناك ملفات ومشاريع مشتركة شهدت خطوات عملية بعد توقف لسنوات وهناك فرص كبيرة تؤسّس لشراكة اقتصادية في مقدمتها طريق التنمية".وختم قائلا: "اللجنة الأمنية المشتركة تمكنت من إزالة كل بؤر التوتر في المناطق الحدودية".