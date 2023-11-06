السفيرة الامريكية بالعراق تكشف مخرجات اجتماع السوداني وبلينكن

وقالت السفيرة في تدوينة على موقع "x"، تابعتها السومرية نيوز: "اجتمع وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، برئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بغداد، وناقش الطرفان النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع، بما في ذلك العراق".وأضافت: "ناقش الوزير بلينكن، الوضع الإنساني في غزة، والتزامنا المتواصل بالتنسيق مع العراق، وشركائنا الاخرين في المنطقة؛ لضمان وصول المستدام والآمن الى الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الضرورية".وذكرت السفيرة الأمريكية، أن "الطرفين ناقشا أيضاً ضرورة ضمان عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة بشكل قسري".وأكدت أن "الوزير بلينكن، حث رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المسؤولين عن مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق والوفاء بالالتزامات العراقية بحماية كافة المنشآت التي تستضيف هؤلاء الأفراد المتواجدين هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية"، مبينة أن "الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها".