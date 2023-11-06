القضاء ورئاسة الجمهورية يبحثان آلية اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل السابقة منها

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبحث معه آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل".وأضاف البيان، "حضر اللقاء القضاة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمستشار الاقدم لرئيس الجمهورية".