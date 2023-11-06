السوداني يلتقي خامنئي في طهران (صور)

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف البيان، أن "اللقاء تركز على الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، وعمليات القتل والمجازر التي تُرتكب يومياً بحقّ الفلسطينيين، وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني".وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "العراق يبذل قصارى جهده بالتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ من أجل تنسيق المواقف والتحرّك للحدّ من العدوان المستمرّ ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك من أجل السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى "موقف المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤولياته، وتهاونه في إيقاف الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسري وسياسة التجويع ضد الفلسطينيين".كما أشار إلى "تنامي خطى التعاون بين البلدين تجاه عدد من الملفات التي من شأنها أن تسهم في استقرار البلدين، وتحقّق مصالح شعبيهما".من جانبه، أكد الخامنئي "ضرورة مواصلة الجهود؛ من أجل إيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل من أجل إيصال المساعدات إلى غزّة"، مشيراً إلى "دور العراق وقدرته، بوصفه دولة محورية، على إنهاء ما يحدث في غزة، وخلق خط جديد في العالم العربي والعالم الإسلامي".ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى إيران، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.