رشيد: العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة"، مؤكدا خلال اللقاء، أن "الواجب الأساسي هو حماية الدستور وتثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "رئاسة الجمهورية قدّمت عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها".وأضاف ان "العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما عملت رئاسة الجمهورية على إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم".وتطرق رئيس الجمهورية إلى "علاقات العراق الجيدة مع دول الجوار والعالم"، مشيرا بـ"هذا الصدد إلى رغبة قادة الدول الصديقة والشقيقة بأن يأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار".من جانبهم، أشاد أعضاء وفد الاتحاد بـ"الطروحات التي قدمها فخامته في إسناد ودعم المؤسسة التشريعية والعمل على تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته".وقدم منتصر الإمارة "درع الاتحاد إلى رئيس الجمهورية تثمينا لجهوده المبذولة في تقديم مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب".