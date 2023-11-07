وقال الصدر، في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز، إن "من أفضل القصص التي وردت في القرآن الكريم، هي قصة (بني اسرائيل) والتي جاءت بعد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق إذ إنفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم".وأضاف: "ثم تستمر الآيات الكريمة في ذكر الأحداث التي وقعت بعد ذلك، فيقول الله تعالى بعد غرق فرعون: (وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً) والمقصود من الأرض هنا: (الأرض المقدسة) التي أوضحناها في بحث سابق، وهي: (فلسطين) وقد رفض الأغلب دخول الأرض مع نبيهم موسى بن عمران عليه السلام.. وقالوا لنبيهم: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون".ادناه تكملة التدوينة: ـ