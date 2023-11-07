رئيس الجمهورية يتسلم دعوة من السعودية للمشاركة بمجلس الجامعة العربية

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تسلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان ان "جاءت الدعوة خلال استقبال رئيس الجمهورية في قصر بغداد، نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق سعيد القحطاني".وأعرب الرئيس عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة"، مشيرا إلى "أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل"، كما أشاد بـ"العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".بدوره، أكد القحطاني "حرص بلاده على إقامة علاقات بناءة مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة".