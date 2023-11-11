العزم: ظروف ديالى لن تتغير الا عبر الاقتراع

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري انتخابي، عقد في محافظة ديالى بحضور رئيس التحالف مثنى السامرائي وعدد من قيادات التحالف في العراق والمحافظة.وأكد السامرائي خلال التجمع، أن "المحافظة عانت من ظروف انعكست سلباً على الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وأن هذه الظروف لن تتغير الا من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة والتصويت لشخصيات نزيهة وكفوءة".وأضاف، أن "الكتل المتنافسة والتي حصدت ثمانية مقاعد برلمانية في الانتخابات البرلمانية السابقة لم تلبِ طموحات وتطلعات أبناء المحافظة، وأن تحالف العزم في المحافظة ومن خلال اختياره مرشحين أكفاء سيعمل على احداث تغيير حقيقي للأفضل في ديالى من خلال تصويب الاستحقاق الانتخابي ليكون القرار بيد أهل ديالى".