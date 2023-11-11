اول تعليق للصدر على مواقف الدول العربية الإسلامية المشاركة بقمة الرياض

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على مواقف الدول العربية والإسلامية خلال اجتماعها اليوم في قمة الرياض.

وقال الصدر في تغريدة له على منصة "اكس" انه " لا يسعني الا ان اثني على ما أصدرته الدول العربية والإسلامية في اجتماعها اليوم من ادانة واستنكار لأفعال الصهاينة الإرهابيين ضد فلسطين العروبة".



وقدم الصدر 10 مقترحات لقرارات لاحقة يمكن صدورها منهم. التغريدة ادناه:

