تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل.

وتضمن الجدول التصويت على رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.



كما تضمن الجدول التصويت على مشاريع قوانين، والقراءة الاولى لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات.