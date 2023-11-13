الصدر لأنصاره: مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويُغيض العدا

وأرسل، أحد أنصار التيار الصدري، رسالة الى زعيم التيار، قال فيها: "تناهى إلى أسماعنا أن بعض المحسوبين على أبناء الخط الصدري المبارك قد انجرف وراء دنيا السياسة التي تركها سماحتكم بغية إصلاح العملية السياسية التي لم نرَ منها إلا تقاسماً للمغانم وابتعادا عن الإصلاح ومداراة الفقراء والمجتمع".وأضاف: "نحتاج رأيك الحصيف ونصيحتك الواعية جزاك الله ألف خير".وقال الصدر رداً على سؤال أحد انصاره، في وثيقة، وردت السومرية نيوز، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد"، مردفاً بالقول: "عليكم الإلتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".وأضاف، أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للإنتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".