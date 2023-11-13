العراق ومصر يبحثان المجالات العدلية واسترداد الأموال والمطلوبين

وذكر بيان لوزارة العدل ورد لـ السومرية نيوز، انه "شواني ناقش خلال زيارته الى القاهرة مع نظيره المصري عمر مروان سبــل التعــــاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات القانونية والعدلية".وبحث الوزير، بحسب البيان، مع الجانب المصري "التعاون في جميع المجالات العدلية على الأصعدة كافة، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون القانوني وامكانية الاستفادة من تجارب الطرفين، لاسيما في رقمنة معاملات التسجيل العقاري في مصر وامكانية الاستفادة من هذه التجربة في أتمتة التسجيل العقاري، وبحث أيضا موضوع التعاون والتنسيق في مجال استرداد الأموال والمطلوبين العراقيين الموجودين في مصر".وأوضح، شواني، وفق البيان، أن "الحكومة المصرية أبدت دعمها الكامل للتعاون بهذا المجال، ضمن الاتفاقيات والمذكرات المشتركة بين البلدين الشقيقين".من جانبه اكد مروان، "استعداد بلاده لتعميق العلاقات المصرية العراقية لاسيما في المجالات العدلية والقضائية، وحرصهم في مكافحة الفساد بما فيها تسليم الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في اطار الاتفاقيات والمذكرات المتفق عليها بين الطرفين".