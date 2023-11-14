بعد غياب قرابة شهر.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة اليوم تتضمن 5 فقرات

السومرية نيوز – سياسة



من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 5 فقرات، بينها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.







جدول الاعمال ادناه: ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

كما قال النائب شريف سليمان، إنَّ عطلة البرلمان التشريعية بدأت وفقاً للدستور الذي أعطى المجلس صلاحية تمديد الفصل التشريعي شهراً في حال وجود قوانين مهمة يقتضي تشريعها، منوهاً بأنَّ اليوم العاشر من هذا الشهر هو اليوم الأول من العطلة، وأي جلسة تُعقد ستكون استثنائية لأمور ضرورية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف سليمان أنه كان من المفترض طرح قانون المفوضية لتمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل، مبيناً أنَّ المدة المتبقية بين الانتخابات المحلية وعمر المجلس لن تكون كافية للبت في الطعون ومعالجة الشكاوى فضلاً عن أمور أخرى خاصة بالانتخابات.



ولفت إلى أنَّ الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان ستكون في شهر شباط من العام المقبل وستشرف عليها المفوضية نفسها لذلك نرى أنَّ هناك ضرورة لتمديد عمل مجلس المفوضين إذا لم يكن هناك قرار آخر، موضحاً أنَّ تمديد عمل المفوضين بات ضرورياً لأنَّ الجميع يعلم صعوبة إنهاء موضوع الانتخابات المحلية بثلاثة أسابيع بسبب المدد اللازمة لمعالجة الشكاوى والطعون وغيرها، مضيفاً أنَّ أي تشريع قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات من القراءة الأولى والثانية والتصويت.



يشار الى ان أخر جلسة لمجلس النواب (24)، كانت يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من "القوانين المهمة والخلافية" والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.



ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.



وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.