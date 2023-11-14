السومرية تنشر نص مقترح التعديل الاول لقانون مفوضية الانتخابات (وثائق)

السومرية نيوز – سياسة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نص مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



النص ادناه:

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 5 فقرات، بينها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.



ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.



جدول الاعمال ادناه: