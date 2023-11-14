الحلبوسي يرفع جلسة مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس النواب المنعقدة هذا اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرفع الجلسة".



