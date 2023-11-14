اجتماعات طارئة للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة

وقال امين عام الاطار التنسيقي عباس العامري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي يعقد يوم غد الأربعاء اجتماعًا طارئا لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة".وأضاف: "كما سيعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماًعا آخر طارئ ايضًا بعد اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات كافة وسيعقد الاجتماع بعد اجتماع الإطار مساء يوم غد الأربعاء"، موضحا ان "الاجتماعين سيكونان في القصر الحكومي ببغداد".