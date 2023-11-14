في نشرة السومرية.. قرار انهاء عضوية الحلبوسي ودعوات نيابية لإلغاء الانتخابات المحلية

• المحكمة الاتحادية تنهي عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.. والاخير يرفع الجلسة الى اشعار اخر.• بعد قرار المحكمة العليا.. دعوات نيابية لالغاء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة.• السوداني يوجه المصارف الحكومية بتقديم خطة لتطوير عملها خلال شهر واحد.. ومطالبات بتفعيل الرقابة على السوق الموازي.• العراق يدين قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.. ويجدد دعوته لوقف الهجمات العدائية على الفلسطينيين.