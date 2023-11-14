أول تعليق للعزم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي

ودعا التحالف في بيان أدناه نصه، القوى السياسية الى العمل المشترك لتعزيز مسار الاصلاح والتنمية في العراق وتجاوز الخلافات من اجل مستقبل أفضل للعراق وشعبه".وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.