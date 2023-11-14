مصدر حكومي يكشف حقيقة استقالة ثلاثة وزراء

نفى مصدر حكومي، مساء الثلاثاء، الأنباء عن تقديم ثلاثة وزراء استقالتهم، بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حتى الان لا توجد اي استقالة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت أنباء أشارت الى استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.