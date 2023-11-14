جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء.



ويتضمن الجدول خمس فقرات بينها التصويت على رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.