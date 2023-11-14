نائب رئيس لجنة برلمانية تقدم استقالتها

قدمت النائب بسمة محمد بسيم، الثلاثاء، استقالتها كنائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين.



وبحسب وثيقة أدناه نصها، قدمت الاستقالة الى مجلس النواب اليوم الثلاثاء.



وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.