بالوثائق.. ثلاثة وزراء يقدمون استقالاتهم بعد قرار الاتحادية

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتضمنت الوثائق ادناه نصها، استقالات وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، رد بعده تحالف تقدم بقرار استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية.