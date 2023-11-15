بعدما أثارتها السومرية.. "مخالفات" شركة نفط الوسط على طاولة برلمانية

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الاستضافة حضرها مدير شؤون التراخيص البترولية، ورئيس لجنة الجي ام سي، ومدير هيئة العمليات، ومدير الهيئة المالية، ورئيس لجنة المساهمة الاجتماعية في حقل شرقي بغداد، ومدير الهيئة الادارية ومدير قسم الصحة والسلامة البيئية والمهنية، - بحثت الاستضافة - مشاريع المنافع الاجتماعية المقدمة وملف الموظفين العراقيين والأجانب".وأضافت اللجنة، أن "المجتمعين ناقشوا ضرورة تزويد اللجنة بقائمة بأسماء المشاريع، وآلية ومهام الشركة وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق المنافع الاجتماعية، بالاضافة الى تدارس ملف التوظيف والعمالة وملف ادارة الموظفين العراقيين وملف خدمات المساهمة الاجتماعية وآلية الاعلان والاحالة لتنفيذ هذه المساهمات".وتابعت ان "اللجنة قررت خلال الاجتماع ارسال نسخ من قبل الشركة بالتصاريح الامنية الخاصة بالعمالة لمقارنتها مع الكتب الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف تدقيقها ومطابقتها، والاستماع الى الاجوبة فيما يتعلق الاستفسارات من قبل اعضاء اللجنة بالجمع بين وظيفتين؛ الوظيفة العامة والعمل بصفة عامل، فضلا عن الميزانية والارقام المهولة وغير المعقولة مقارنة بحجم ومساحة المشروع موضوع السؤال في جداول ارقام المشاريع خلال استضافة لجنة الخدمات والاعمار النيابية".ولفتت اللجنة الى أن "الاجتماع ناقش وجود عمالة عراقية في شركة COSL لحفر الابار لم يتم شمولهم بالضمان وكذلك عمالة اجنبية بدون إجازة من وزارة العمل"، مشيرة الى "مناشدة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لفرض تدخلهم لحل مشاكلهم لكونهم اصحاب عوائل ومن العمالة".