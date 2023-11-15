إطلاق تسمية "غزة" على جسر في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – سياسة



وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإطلاق تسمية "غزة"، على احد الجسور الجديدة في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق اسم (غزّة) على الجسر الجديد الرابط بين الزعفرانية والطريق السريع (دورة- يوسفية) الذي دخل حيز التنفيذ ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية".

وصباح اليوم، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن الاخير "أطلق الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد".