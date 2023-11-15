البرلمان يعقد جلسة "استثنائية" بعد استبعاد الحلبوسي

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان عقد جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي".وأضاف البيان، أن عدد الحضور 172 نائباً.ويوم أمس، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بتهمة "التزوير".