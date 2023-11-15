البرلمان ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩".وأشارت الدائرة الى ان " مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".